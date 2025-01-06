Татарстанцам рассказали, как узнать свой судебный участок в мировом суде

С помощью Портала мировых судей Республики Татарстан можно определить, в какой судебный участок мирового судьи необходимо подать заявление. Об этом сообщила ведущий специалист отдела организационно-правового обеспечения деятельности мировых судей Министерства юстиции РТ Юлия Михайлова.

«На портале есть специальная вкладка „Территориальная подсудность“, где представлена интерактивная карта Татарстана. В строке поиска „Адрес или объект“, расположенной вверху карты, нужно ввести свой адрес и нажать кнопку „Найти“», — объяснила она.

После ввода адреса на карте будет отмечен соответствующий судебный участок мирового судьи, а также предоставлена вся необходимая информация: номер участка, адрес, график приема и ссылка на страницу участка.

В ведомстве отметили, что благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» в сфере мировой юстиции совершенствуется взаимодействие граждан с судебной системой.