Татарстанцам рассказали, как уберечь школьников от пагубного влияния табака и алкоголя

Уберечь детей и подростков от пагубного влияния табака, алкоголя и психотропных веществ можно, заключив с ними специальные контракты в рамках республиканского антинаркотического проекта «SaMoSтоятельные дети». Об этом рассказала в прямом эфире координатор проекта на территории Казани, методист городского Дома детского творчества им. Алиша Наталья Софьина.

«Главной целью антинаркотического проекта „SaMoSтоятельные дети“ является предупреждение первой пробы табака, алкоголя или других психоактивных веществ. Задача педагога и родителя — сделать жизнь подростка интересной и насыщенной, чтобы в ней не оставалось места табаку и алкоголю. Для этого заключается контракт между родителем, ребёнком и педагогом», — пояснила она.

По ее словам, в индивидуальном контракте с учащимися среднего школьного возраста рекомендуется не употреблять алкогольные напитки и вести здоровый образ жизни. Также педагог делает акцент на недопустимости насилия, жестокости и вандализма.

«В старшем школьном возрасте к запрету на употребление пива, табака и любой алкогольной продукции, а также психоактивных веществ добавляются энергетические напитки», — рассказала Софьина.

Она уточнила, что когда родители ложатся спать, они могут не уследить за тем, что ребенок, находящийся в отдельной комнате, в позднее время может употреблять энергетические напитки для борьбы со сном. В контракте обязательно прописываются обязанности всех сторон.

«Ребенок берет на себя определенные обязательства уважать старших, заботиться о младших и стремиться учиться на хорошие оценки. Кроме того, в контракте ребенок прописывает небольшие цели, которых хочет достичь. К примеру, успешно закончить музыкальную школу», — добавила Софьина.

По ее словам, «SaMoSтоятельные дети» — это, в первую очередь, работа над характером ребёнка.

«Проект — это не кружок, а клубная, индивидуальная работа. Взамен ребенок имеет бонусы. Наши активисты выезжают бесплатно на республиканские смены „самостоятельных детей“, которые организует Минобрнауки Татарстана, а также участвуют в „галстучной стране“, летних сменах Совета детских организаций Татарстана, форумах юных граждан», — уточнила участница прямого эфира.

Она также отметила, что 7 апреля в Казани пройдет акция, в рамках которой организаторы расскажут казанским школьникам о вреде энергетических напитков.

Модератором прямого эфира на тему «Актуальные формы занятости для подростков Татарстана» выступила заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Алла Кондратьева.