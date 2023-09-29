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Татарстанцам рассказали, как сократить расходы на тепло в новом сезоне
Чтобы сократить плату за тепло в жилых домах, жильцам рекомендуют требовать от управляющих компаний проведение мероприятий по энергосбережению. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» замначальника государственной жилищной инспекции – заместитель главного государственного жилищного инспектора РТ Ирек Шайдуллин.
«Если меняется объем поставленной в дом тепловой энергии, то понятно, что люди будут платить больше. Если на улице тепло, то тепловой энергии должно подаваться меньше. Мы всегда говорим на встречах с жильцами: чтобы меньше платить за тепло, необходимо требовать от управляющей компании, чтобы они проводили мероприятия по энергосбережению», – сказал он.
В числе таких мероприятий спикер назвал утепление чердаков и подвалов, замену изношенных труб, «чтобы было нормальное давление в точках водоразбора в квартирах». Кроме того, нужно следить за тем, чтобы тамбурные двери были плотными.
«Без мероприятий по энергосбережению мы не добьемся снижения уровня платы», – подчеркнул Шайдуллин.
Он также напомнил о предстоящем повышении тарифов в 2024 году.
«Тарифы на ЖКУ поднимутся в будущем году. Растет стоимость газа, электроэнергии, материалов, естественно все это влияет на нас – жителей. Тарифы будут подниматься», – подчеркнул Шайдуллин.
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