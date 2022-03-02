Татарстанцам рассказали, как разговаривать с детьми о ситуации на Украине

Если дети и подростки спрашивают о ситуации на Украине, нельзя уходить от ответа, но разговаривать нужно очень деликатно, заявил во время прямого эфира, посвященного психологическому здоровью детей в Татарстане, депутат Госсовета РТ Алексей Созинов.

«Во-первых, если ребенка это беспокоит – надо разговаривать. Во-вторых, нужно это делать деликатно и, насколько это возможно, смягчать остроту разговора. В-третьих, все-таки это ребенок, нужно стараться замещать другими активностями, другими событиями, но самое главное – не уходить от ответа, вступить с ребенком в диалог, помочь ему», – отметил спикер.

Созонов добавил, что в разговоре с детьми разного возраста есть свои нюансы. Если это ребенок дошкольного возраста – эта информация может вызвать у него мимолетный интерес. Если это младший школьный возраст, то могут возникнуть какие-то вопросы, которые можно постараться «заместить».

«А вот с подростком нужно разговаривать о том, как сложно устроен этот мир, дать ему родительский совет», – заключил Созонов.