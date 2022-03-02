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Ру Тат
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Здоровье
2 марта 2022  12:39
Алина Файзрахманова

Татарстанцам рассказали, как распознать пищевое расстройство у ребенка

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Расстройство пищевого поведения у ребенка можно выявить на ранней стадии. О том, как это сделать, во время прямого эфира, посвященного психологическому здоровью детей в Татарстане, рассказала заведующая отделением детской психологии Оксана Макарова.

«Подозрение, в первую очередь, возникает у родителя. Если родитель замечает, что ребенок ограничивает себя в питании, перестает кушать вместе со всеми и уходит в свою комнату, постоянно взвешивается или измеряет какие-то объемы – здесь проблема уже возникла», – отметила спикер.

Макарова подчеркнула, что родители, столкнувшиеся с подобной проблемой, должны обязательно обратиться к специалистам-врачам: психиатрам, психотерапевтам и медицинским психологам.

«Неважно, к кому вы в первую очередь обратитесь. Специалист оценит проблемы и сориентирует вас, с чего нужно начать. Нуждается ли ребенок в госпитализации, проблема уже запущена, и он нуждается и в соматической поддержке, или же речь идет о начальных проявлениях проблемы, и можно откорректировать методами психологической коррекции», – объяснила спикер.

#психическое расстройство #подростки #здоровье
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