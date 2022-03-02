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Здоровье
2 марта 2022  12:12
Алина Файзрахманова

Татарстанцам рассказали, как понять, что ребенок принимает наркотики

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Распознать, что ребенок принимает наркотики, можно по нескольким очевидным признакам. Об этом во время прямого эфира, посвященного психологическому здоровью детей в Татарстане, рассказал заведующий медико-психологической службы «Сердэш 129» Республиканской клинической психиатрической больницы им. акад. В.М. Бехтерева Юрий Калмыков.

«В первую очередь, это резкие изменения в поведении, перепады настроения, резкие изменения аппетита, неожиданные уходы из дома, контакты с непонятными людьми и, пожалуй, потеря интереса к другим областям: к учебе, к общению, сужение круга интересов», – отметил спикер.

Он призвал родителей быть внимательнее к своим детям и подмечать такие перемены.

«Я уже даже не говорю про непонятные опьянения: когда нет запаха алкоголя, а поведение неадекватное. Это, конечно, повод забить тревогу», – добавил Калмыков.

#наркотики #подростки #помощь
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