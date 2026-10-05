Татарстанцам рассказали, как помочь бельчатам во время «белкопада»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В октябре в Татарстане начинается сезон «беличьих осадков», или «белкопад». Подросшие бельчата второго, летнего, выводка покидают гнезда, однако из-за недостатка опыта могут падать с веток на газоны, тротуары и головы прохожих, сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

Если найденный бельчонок выглядит здоровым, специалисты советуют сначала осмотреть его и понаблюдать с большого расстояния. Трогать детеныша в таком случае не следует: мать может не принять его обратно из-за человеческого запаха, оставшегося на шерсти.

Если бельчонок выглядит обессиленным или получил травму, его необходимо аккуратно подобрать с земли, защитив руку плотной тканью. Брать зверька голыми руками не рекомендуется, поскольку он может укусить.

Найденыша следует поместить в небольшую коробку с отверстиями для вентиляции и поставить в теплое место, чтобы он согрелся.

«Можно дать немного воды из пипетки, так как детеныш наверняка обезвожен», – отметили в ведомстве.

После этого необходимо обратиться в Госкомитет РТ по биоресурсам. Специалисты подскажут, куда передать бельчонка. Самостоятельно выхаживать животное дома не рекомендуется – этим должны заниматься специалисты.