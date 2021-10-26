Татарстанцам рассказали, как получить стартап-визу для деятельности и проживания в Латвии

Программа «Вид на жительство в Латвии для стартапов» действует в Латвии с 2017 года. Согласно данной программе, лицо, которое намеревается реализовать в Латвии деятельность стартап-компании (согласно Закону о поддержке деятельности стартап-компаний) может запросить вид на жительство (стартап-визу) на срок до 3 лет.

Получить стартап-визу (вида на жительство) на основании одного и того же стартапа могут не более пяти иностранцев. Члены семьи иностранцев также имеют право получить вид на жительство.

Стартап-компания — это компания с высоким потенциалом роста, основной бизнес которой связан с разработкой, производством или развитием масштабируемых бизнес-моделей и инновационных продуктов.

Инновационный продукт — это продукт или услуга с высокой добавленной стоимостью, в том числе технологической, которая обеспечивает развитие определенного нового продукта или услуги или значительное улучшение существующего продукта или услуги.

Для того, чтобы запросить стартап-визу (вид на жительство в Латвии для стартапа), необходимо соблюдение следующих условий:

В миграционную службу необходимо подать заявление, в котором указать информацию об инновационном товаре или продукте, который планируется создать или развивать, целевом рынке, предоставить экономическое обоснование и информацию о планируемой коммерческой деятельности на следующие три года. В течение трех месяцев после принятия решения о выдаче временного вида на жительство иностранец должен зарегистрироваться директором (членом правления) в компании, зарегистрированной в Коммерческом регистре, не более одного года назад, в рамках которой он намеревается осуществлять эту деятельность. В течение 12 месяцев после выдачи временного вида на жительство иностранец должен представить информацию о полученных венчурных инвестициях в размере 15 000 евро или 30 000 евро (в зависимости от вида инвестора) или представить отчет о ходе деятельности компании в течение этого периода, который подтверждает, что компания продолжает разработку, производство или развитие инновационного продукта.



ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ВНЖ В ЛАТВИИ ДЛЯ СТАРТАПОВ (СТАРТАП ВИЗЫ)

Где можно подать документы, запрашивая вид на жительство в Латвии для стартапов (стартап визы):

В посольстве Латвии; В Управлении гражданства и миграции.

Государственные пошлины и сроки рассмотрения документов при запрашивании стартап-визы (вида на жительство в Латвии для стартапов):

30 календарных дней — 100 евро для одного человека

10 рабочих дней — 200 евро для одного человека

5 рабочих дней — 400 евро для одного человека

Стоимость изготовления ID-карточек – 15 или 30 евро с одного человека за 10 или два рабочих дня соответственно.

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