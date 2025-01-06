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Татарстанцам рассказали, как пережить пик заболеваемости респираторными вирусами
Пик заболеваемости респираторными вирусами приходится на холодный сезон, потому что количество солнечных дней сокращается и организм человека страдает от дефицита витамина D, который отвечает за нормальное функционирование иммунной системы и борьбу с инфекционными заболеваниями.
Роспотребнадзор по Татарстану рассказал, как благополучно пережить сезонный подъем простудных заболеваний зимой помогут: здоровый образ жизни, полноценный сон, прогулки на свежем воздухе, активный отдых, сбалансированное питание, ношение масок в местах скопления людей.
Стоит избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, не касаться руками лица и мыть руки с мылом.
Если вы все-таки заболели, то при кашле и чихании следует плотно прикрывать рот, как можно чаще мыть руки или протирать их антисептиком. Не стоит ходить на работу и отпускать больных детей в организованные коллективы, а также посещать места скопления людей.
Важно помнить, что нельзя заниматься самолечением и необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью.
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