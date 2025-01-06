Татарстанцам рассказали, как пережить пик заболеваемости респираторными вирусами

Пик заболеваемости респираторными вирусами приходится на холодный сезон, потому что количество солнечных дней сокращается и организм человека страдает от дефицита витамина D, который отвечает за нормальное функционирование иммунной системы и борьбу с инфекционными заболеваниями.

Роспотребнадзор по Татарстану рассказал, как благополучно пережить сезонный подъем простудных заболеваний зимой помогут: здоровый образ жизни, полноценный сон, прогулки на свежем воздухе, активный отдых, сбалансированное питание, ношение масок в местах скопления людей.

Стоит избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, не касаться руками лица и мыть руки с мылом.

Если вы все-таки заболели, то при кашле и чихании следует плотно прикрывать рот, как можно чаще мыть руки или протирать их антисептиком. Не стоит ходить на работу и отпускать больных детей в организованные коллективы, а также посещать места скопления людей.

Важно помнить, что нельзя заниматься самолечением и необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью.