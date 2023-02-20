Татарстанцам рассказали, как не попасться на уловки лжеприставов

Приставы рассказали татарстанцам, как не попасться на уловки Интернет-аферистов, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.

Граждан призывают быть бдительными и получать информацию о долгах только из официальных источников. Например, сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ведомства или из личного кабинета на портале Госуслуг.

Решая проблему через сторонние фирмы, жители РТ рискуют в лучшем случае понести дополнительные расходы, а в худшем – стать жертвами мошенников.

Известны факты рассылки аферистами писем по электронной почте с использованием символики ФССП России, где сообщается о якобы имеющихся долгах. К письмам прилагаются подозрительные ссылки, файлы или квитанции для оплаты с указанием неизвестных счетов.

Данные о долгах у физических и юрлиц размещаются исключительно на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов и ее территориальных органов, а также в Госуслугах. Рассылку по электронной почте ГУ ФССП России по РТ не использует.

Приставы обратили особое внимание и на безопасный порядок перевода денег для оплаты долгов, порекомендовав гражданам оплачивать счета в Интернете способами, которые указаны на официальном сайте ведомства.

При работе с электронными сервисами важно следить за соблюдением правил по защите паролей, безопасной работе с электронной почтой, мессенджерами и соцсетями, а также обязательно использовать антивирусную защиту.