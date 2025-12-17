Татарстанцам рассказали, как не попасть в повышенный диапазон платы за электроэнергию

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С 1 января 2026 года в Татарстане, как и во всех регионах России, вводятся дифференцированные тарифы на электроэнергию. Цена на коммунальную услугу будет зависеть от объема потребления в месяц: чем больше расход –тем выше тариф. Как не попасть в повышенный диапазон платы за электроэнергию на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов.

«Нужно ежемесячно и своевременно, до 25 числа, передавать показания приборов учета, а также не допускать случаев срыва пломб, вмешательства в работу приборов учета и несанкционированного подключения электрооборудования, когда определение объема потребления электроэнергии осуществляется расчетными методами с применением повышающего коэффициента», – сообщил он.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Многодетные семьи, независимо от объема потребления, будут приобретать энергию по цене для первого диапазона. Для этого необходимо направить удостоверение многодетной семьи в АО «Татэнергосбыт». Сулейманов пояснил, что первые платежные документы жители республики получат в начале февраля за январь.