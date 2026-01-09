Татарстанцам рассказали, как наладить режим сна после новогодних каникул

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Праздничные дни часто приводят к нарушению режима, перееданию и снижению физической активности. Все это может негативно влиять на организм, особенно на качество сна, сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.

Сон состоит из нескольких стадий, которые повторяются циклами по 90–100 минут. За ночь человек проходит около пяти таких циклов. Продолжительность сна зависит от возраста, образа жизни и внешних условий. Нарушение режима сна может привести к бессоннице, а длительное недосыпание – к ухудшению концентрации и спутанности сознания.

В Роспотребнадзоре напомнили, как восстановить режим сна после праздников: