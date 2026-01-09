news_header_top
Общество 9 января 2026 14:00

Татарстанцам рассказали, как наладить режим сна после новогодних каникул

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Праздничные дни часто приводят к нарушению режима, перееданию и снижению физической активности. Все это может негативно влиять на организм, особенно на качество сна, сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.

Сон состоит из нескольких стадий, которые повторяются циклами по 90–100 минут. За ночь человек проходит около пяти таких циклов. Продолжительность сна зависит от возраста, образа жизни и внешних условий. Нарушение режима сна может привести к бессоннице, а длительное недосыпание – к ухудшению концентрации и спутанности сознания.

В Роспотребнадзоре напомнили, как восстановить режим сна после праздников:

  • Соблюдайте режим: ложитесь и вставайте в одно и то же время. Не позволяйте себе дремать возле телевизора в 8-9 вечера: это отнимет у вас возможность заснуть в положенное время;
  • Легкий ужин: не переедайте перед сном, выбирайте продукты с калием и магнием;
  • Подготовка ко сну: проветривайте комнату, гуляйте вечером, принимайте теплую ванну, можно выпить теплое молоко с медом;
  • Травяные настои: пустырник, валериана и хмель помогают расслабиться;
  • Обращайтесь к врачу: при регулярной бессоннице необходима консультация специалиста.
#Здоровье #сон #бессонница #Роспотребнадзор #новогодние праздники
