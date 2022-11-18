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Общество
18 ноября 2022  08:20

Татарстанцам рассказали, как можно сдать нормы ГТО в своем городе или районе

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Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Замминистра спорта РТ Ильдар Садриев рассказал татарстанцам, как можно сдать нормы ГТО в своем городе или районе.

Для начала нужно зарегистрироваться в автоматической информационной системе, где граждане получают свои номера. После чего остается выбрать удобную дату и найти ближайший центр тестирования по номеру горячей линии +7(919)6245993.

В Минспорте напомнили, что для будущих студентов за сдачу нормативов ГТО предусмотрены дополнительные баллы для поступления.  

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