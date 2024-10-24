Татарстанцам рассказали, как долго продлится аномальное тепло

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Октябрь в Казани выдался аномально теплым. Как долго продержится такая погода, сообщает «ГТРК Татарстан».

«Такую погоду можно назвать аномальной, потому что действительно тепловой фон значительно выше нормы. Так, в прошедшие сутки, например, на 4 градуса. Но погода меняется: местами уже идет дождь», — заявила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» Ирина Трущина.

Уже с сегодняшнего дня республика попадает под влияние северного циклона. Однако, несмотря на постепенное похолодание, даже в конце месяца температуры будут на 3 градуса превышать норму.

По данным синоптиков, такая ситуация отмечается в Татарстане уже седьмой год подряд. А 30 лет назад в это время в регионе был зарегистрирован 18-сантиметровый снежный покров.

Аномальное тепло удивило и гостей саммита БРИКС, который проходит с 22 по 24 октября. Так, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал погоду в Казани хорошей и удивился, что «передавали, что снег идет».