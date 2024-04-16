Татарстанцам рассказали, где можно приготовить шашлыки в майские праздники

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Предстоящие майские праздники совпадают с периодом введения особого противопожарного режима в Татарстане. В выходные дни люди любят выезжать на природу, готовить шашлыки. Однако готовить пищу в мангалах на природных территориях возле леса запрещено.

«Актуальным вопросом для жителей остается приготовление пищи на открытом огне. В период действия особого противопожарного режима запрещено приготовление пищи только на территориях, граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе лесных пожаров», — сообщил сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ главный госинспектор Татарстана по пожарному надзору Максим Трущин.

Он отметил, что приготовление шашлыков возле леса, в природной среде под склонами деревьев категорически запрещено в любое время. Готовить шашлыки можно на приусадебных или садоводческих участках, если они не включены в перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других природных пожаров. В данный перечень входят 120 поселков и деревень, а также такие города, как Казань, Болгар, Зеленодольск и Елабуга. Кроме того, в опасных зонах находятся 75 садовых товариществ.

В остальных населенных пунктах, на садоводческих участках допускается приготовление пищи на открытом огне при соблюдении ряда требований. Это должно быть специально оборудованное место, приготовление пищи должно производиться в металлической емкости, к примеру, в мангале.

«Мангал должен стоять на твердом основании, чтобы не было возможности его опрокинуть, к примеру, при сильном ветре. Во время приготовления пищи рядом должны быть первичные средства пожаротушения», — сообщил Трущин.

При этом расстояние до ближайшей постройки или дерева должно быть не менее пяти метров, территория вокруг емкости в радиусе двух метров должна быть очищена от сухой травы и горючего мусора. До прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения за пределы очаговой зоны. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей, песком или залито водой до полного прекращения горения.

Между тем в период майских праздников можно встретить людей, готовящих шашлыки в мангалах неподалеку от Казани. К примеру, на территории лесопарковой зоны «Лебяжье».

«Лесопарковая зона „Лебяжье“ попадает под действие особого противопожарного режима. В этот период готовить шашлыки там запрещено», — пояснил Максим Трущин «Татар-информу».

За несоблюдение требований пожарной безопасности в период особого противопожарного режима административная ответственность увеличивается в два раза. Так, штрафы для граждан составят от 10 до 20 тыс. рублей, на должностных лиц — от 30 до 60 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей.