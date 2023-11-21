Татарстанцам рассказали, что делать при неоднократном списании денег за проезд

Если при проезде в транспорте с карты пассажира неоднократно списали деньги, то ему нужно написать заявление в МУП «Метроэлектротранс» (электронный адрес почты предприятия: info@kazanmetro.ru).

Как сообщили в телеграм-канале перевозчика, в обращении нужно кратко описать ситуацию, при которой списались деньги, написать дату поездки, примерное время посадки, номер маршрута и номера троллейбуса или трамвая (бортовой или регистрационный).

«Приложите выписку из истории платежей, номер телефона для обратной связи. При оплате банковской картой необходимо предоставить номер банковской карты; при оплате через телефон с помощью приложения — номер виртуальной карты», — уточняется в сообщении.

В МУП «Метроэлектротранс» добавили, что иногда при проведении платежа возникают технические сбои. При этом одной картой по терминалу можно расплатиться за проезд неограниченное количество раз.

На предприятии напомнили, что, как только оплата проходит, терминал издаст звук, а на экране появится сообщение: «Проезд оплачен».