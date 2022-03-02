Татарстанцам рассказали, что делать, если заметили у ребенка суицидальные мысли

Если вы заметили у ребенка суицидальные мысли – нельзя их игнорировать. Об этом во время прямого эфира, посвященного психологическому здоровью детей в Татарстане, рассказал заведующий медико-психологической службы «Сердэш 129» Республиканской клинической психиатрической больницы им. акад. В.М. Бехтерева Юрий Калмыков.

«В-первую очередь, нужно внимательно отнестись к этому, воспринять это как крик о помощи. Самый худший вариант, когда родитель начинает говорить: "Чего тебе не хватает? Все у тебя есть", и пытается закрыть разговор», – сказал спикер.

Калмыков отметил, что подобные фразы из уст ребенка нужно расценивать как просьбу поговорить. В таких ситуациях родителям нужно понять, из-за чего ребенок переживает, серьезно отнестись к этим проблемам и оказать эмоциональную поддержку.

«А если суицидальный риск высокий – обязательно обратиться к специалисту», – добавил Калмыков.