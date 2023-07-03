Татарстанцам представили топ недооцененных направлений для путешествий

Сам Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, черноморские курорты, Дагестан — известные направления внутреннего туризма. Однако в России гораздо больше уникальных мест, куда можно отправиться в путешествие. Эксперты экосистемы МТС составили обзор недооцененных туристами направлений, поездка в которые гарантированно оставит яркие впечатления. Кроме того, размещение в этих регионах, по данным МТС Travel, обойдется дешевле, чем в популярных городах.

Югра. Столица региона, Ханты-Мансийск, — современный город, чей облик и развитие определяются добычей нефти и газа. Оттуда можно поехать к Приполярному Уралу: сначала пять часов на машине до города Нягань, дальше вертолетом до села Саранпауль. Раньше там велась добыча горного хрусталя и кварца. В заброшенные штольни гиды водят организованные экскурсии. Также туристов ждут водопады и озера.

Посещение Югры будет неполным без экскурсии в одно из этнографических поселений хантов и манси. Число национальных общин, принимающих туристов, постоянно растет. Если не хочется далеко ехать, можно посетить этнографический музей под открытым небом «Торум-Маа», который находится в самом Ханты-Мансийске. Для туристов и путешественников есть отели и гостиничные комплексы, расположенные в окружении таежного леса и выполненные в аутентичном старорусском стиле.

Коми. В 60 километрах от столицы Республики Коми Сыктывкара, в селе Ыб, находится Финно-угорский этнокультурный парк — современный туристический центр. Сюда можно приехать на несколько часов или задержаться на несколько дней — в отапливаемой беседке или гостиничном номере. Гостей парка ждут святые источники, подземный город, мастер-классы ремесленников и арт-объекты.

Еще одно интересное самостоятельное путешествие можно совершить поездом по маршруту Воркута — Лабытнанги. Туристов ждет живописная дорога с видами на Полярный Урал. Любителям организованного туризма стоит посетить плато Маньпупунёр с огромными каменными «идолами» природного происхождения. Оно входит в список семи чудес России. Это труднодоступное место в Троицко-Печорском районе, куда можно попасть только с экскурсией на вертолете, снегоходе или аэролодке в летнее или зимнее время.

Тува. Через Туву проходит часть туристического маршрута «Саянское кольцо», который охватывает также Красноярский край и Хакасию. В тувинской части туристов больше всего привлекают места без признаков современной цивилизации, где можно останавливаться в юрточных лагерях и наблюдать шаманские обряды, любоваться Саянской горной системой, путешествовать по следам местных кочевников.

Организовывать такой отдых лучше всего через местные экскурсионные бюро. В столице республики Кызыле стоит посетить самый большой буддийский монастырь России — Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни, который открылся в конце апреля этого года.

Архангельская область. Города и деревни Каргопольского и Мезенского районов Архангельской области входят в список самых красивых в России. Каргополь — город белокаменного русского зодчества, старинный ремесленный и торговый центр. Многим известно изделие местных мастеров — каргопольская глиняная игрушка. Деревня Кимжа в Мезенском районе — настоящий музей деревянного зодчества, где находятся самые северные ветряные мельницы в мире. В 12 километрах от Кимжи расположена деревня Кильца — «избяное царство», знаменитая деревянными домами с узорными фасадами.

Любителям же природных достопримечательностей в Архангельской области стоит отправиться в природный заповедник Пинежского района. В нем насчитывается 90 пещер общей протяженностью 45 километров. Там, как и в Каргополе, Мезене есть отели, гостевые базы отдыха в русском стиле с банями и срубовыми домами.

Якутия. Главная туристическая достопримечательность Якутска — музейный комплекс «Царство вечной мерзлоты», расположенный в природном леднике. Температура в нем всегда минусовая, поэтому в летнее время гостям сотрудники комплекса предложат теплую одежду. В 180 километрах от якутской столицы находится природный парк «Ленские столбы», занимающий 40 километров побережья реки Лены. Название парк получил благодаря густо стоящим на Лене известняковым скалам, высота которых колеблется от 100 до 200 метров. В парке можно увидеть краснокнижных бизонов и песчаные дюны, стоянку древнего человека, которой более 370 тыс. лет, а также наскальные рисунки и другие геологические и культурные памятники.

Еще одна важная точка для тех, кто приехал в Якутию, — алмазный карьер в поселке Мирный. Со смотровой площадки открывается фантастический вид, привлекающий туристов со всего света.

Во всех этих живописных местах можно найти по стоимости разнообразные варианты размещения: от комфортабельных современных отелей, гостиниц и туристических баз отдыха до уютных апартаментов.