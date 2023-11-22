Татарстанцам предложили выбрать главное событие-2023 для ислама и татар

Запущено голосование за главное событие 2023 года, связанное с исламом, татарами и Татарстаном. Выбор наиболее значимых мероприятий и инициатив проводится в рамках проекта «Татары года», сообщает «Миллиард.Татар».

К примеру, одним из наиболее важных эпизодов уходящего года стал запуск закона об исламском банкинге. Пока в стране, в том числе в Татарстане, реализуется пилотный проект, однако если его результаты признают удачными, мусульмане получат доступ к широкому спектру шариатских финансовых продуктов.

Еще одна значимая инициатива — создание Национальной ассоциации юристов России, образованной юристами-мусульманами. Важное событие для мусульманского мира в 2023 году — проведение Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», которому по решению Президента России Владимира Путина был придан федеральный масштаб.

Кроме того, среди кандидатов оказались избрание ректором Булгарской исламской академии Фархата Хуснутдинова, строительство мечетей, в том числе Соборной в Казани и закладка первого камня Ярмарочной в Нижнем Новгороде. Кроме того, в списке оказались социальные проекты, к примеру «Fashion Iftar против домашнего насилия» и консолидация мусульман Татарстана в оказании помощи пострадавшим жителям сектора Газа.

Принять участие в голосовании можно в телеграм-канале издания или в сообществе «ВКонтакте».