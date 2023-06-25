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Руc Тат
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Общество 25 июня 2023 20:13

Татарстанцам предложили пройти опрос по качеству услуг в парках республики

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Жители Татарстана могут оценить качество услуг, оказываемых в парках всех районов республики. Опрос действует на сайте программы развития общественных пространств РТ.

Выбрав район и нужное общественное пространство, участники опроса ответят, довольны ли они качеством спортплощадок, мерами безопасности и активностями, доступными на территории парка или сквера.

«По итогам опроса будут сформированы рекомендации для представителей бизнес-сообществ либо предпринимателей во всех 45 муниципальных образованиях. Они помогут поднять качество услуг в общественных пространствах и сделать парки Татарстана еще комфортнее», — говорится в сообщении.

Найти опрос можно на главной странице сайта.

#парк #общественные пространства #опрос
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