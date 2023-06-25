Татарстанцам предложили пройти опрос по качеству услуг в парках республики

Жители Татарстана могут оценить качество услуг, оказываемых в парках всех районов республики. Опрос действует на сайте программы развития общественных пространств РТ.

Выбрав район и нужное общественное пространство, участники опроса ответят, довольны ли они качеством спортплощадок, мерами безопасности и активностями, доступными на территории парка или сквера.

«По итогам опроса будут сформированы рекомендации для представителей бизнес-сообществ либо предпринимателей во всех 45 муниципальных образованиях. Они помогут поднять качество услуг в общественных пространствах и сделать парки Татарстана еще комфортнее», — говорится в сообщении.

Найти опрос можно на главной странице сайта.