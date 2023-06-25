Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстанцам предложили пройти опрос по качеству услуг в парках республики
Жители Татарстана могут оценить качество услуг, оказываемых в парках всех районов республики. Опрос действует на сайте программы развития общественных пространств РТ.
Выбрав район и нужное общественное пространство, участники опроса ответят, довольны ли они качеством спортплощадок, мерами безопасности и активностями, доступными на территории парка или сквера.
«По итогам опроса будут сформированы рекомендации для представителей бизнес-сообществ либо предпринимателей во всех 45 муниципальных образованиях. Они помогут поднять качество услуг в общественных пространствах и сделать парки Татарстана еще комфортнее», — говорится в сообщении.
Найти опрос можно на главной странице сайта.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»