Татарстанцам предложили оплачивать газ на новой цифровой платформе

Заплатить за газ, техобслуживание и передать показания приборов учета татарстанцы могут на новой цифровой платформе взаимодействия с абонентами — потребителями природного газа. О ее возможностях рассказал сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром трансгаз Казань» Руслан Фатхлисламов.

«Цифровизация — залог успеха и эффективного взаимодействия с населением. Мы приняли решение внедрить новую информационную систему „Прива“ — платформу расчетов и взаимодействия с абонентами. Система, которую мы эксплуатировали ранее, не отвечала всем современным требованиям», — сообщил он.

Спикер отметил, что Татарстан наряду с пятью регионами участвует в пилотном проекте. Внедрение новой информационной системы завершилось в конце прошлого года. На сегодняшний день она уже подтвердила свою эффективность.

Система включает возможность расчетов за газ и техобслуживание, за разовые работы, а также полный спектр всех информационных каталогов. Через нее можно передать показания счетчиков и узнать сроки поверки приборов учета. На платформе есть доступ к квитанциям, предыдущие начисления хранятся в истории, как и объемы потребленного газа.

«В предыдущей системе было более 70 разрозненных баз, на сегодня вся информация агрегирована в одной базе с уникальными лицевыми счетами. Новая внедренная платформа —стопроцентно импортозамещенное решение, что немаловажно», — подчеркнул Фатхлисламов.

Он пояснил, что платформа развернута на облачном ресурсе. Серверы, на которых хранится вся информация по расчетам с населением, имеют должную защиту. Скачать новое мобильное приложение можно в открытом доступе. При необходимости пожилым татарстанцам будет оказана информационная помощь по его установке в абонентских пунктах.

«У компании из 64 абонентских пунктов в настоящее время десять приведены к единым стандартам и работают в формате единого окна. Более 40% абонентов уже пользуются их услугами», — добавил спикер.

Пользователи приложения благодаря новой информационной платформе могут задать интересующие их вопросы, на которые ответят сотрудники контакт-центра.

Чтобы закачать мобильное приложение в свой смартфон, нужно зайти в сервис для скачивания мобильных приложений и написать в поисковой строке «оплата за газ», скачать приложение и указать номера лицевого счета и прибора учета из квитанции. В целом компания обслуживает более 1,6 млн абонентов. Из них 315 тыс. абонентов уже скачали новое мобильное приложение.