Татарстанцам предложили оценить качество общественного транспорта

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Татарстанцы могут принять участие в социологическом опросе по оценке качества транспортного обслуживания. Его проводит с 5 по 15 ноября «Росавтотранс», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.



«Инициатива направлена на объективное изучение мнения жителей о транспортной инфраструктуре и обслуживании, чтобы улучшить качество пассажирских перевозок в городских агломерациях России», – говорится в сообщении.

Пройти опрос можно на сайте национального проекта «Безопасные качественные дороги»: https://bkdrf.ru/Reception/SurveyList.

Исследование проводится в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта».

Национальные проекты запущены в России в 2019 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина.