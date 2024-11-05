news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 5 ноября 2024 11:24

Татарстанцам предложили оценить качество общественного транспорта

Скопировать ссылку
Татарстанцам предложили оценить качество общественного транспорта
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстанцы могут принять участие в социологическом опросе по оценке качества транспортного обслуживания. Его проводит с 5 по 15 ноября «Росавтотранс», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Инициатива направлена на объективное изучение мнения жителей о транспортной инфраструктуре и обслуживании, чтобы улучшить качество пассажирских перевозок в городских агломерациях России», – говорится в сообщении.

Пройти опрос можно на сайте национального проекта «Безопасные качественные дороги»: https://bkdrf.ru/Reception/SurveyList.

Исследование проводится в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта».

Национальные проекты запущены в России в 2019 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

#соцопрос #национальные проекты #нацпроекты
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100