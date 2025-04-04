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Культура 4 апреля 2025 16:03

Татарстанцам предлагают присоединиться к конкурсу по фотосъемке памятников культуры

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Татарстанцам предлагают присоединиться к конкурсу по фотосъемке памятников культуры
Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия организует фотоконкурс #Сохранимнаследие для жителей республики, неравнодушных к сохранению исторических зданий.

Для участия в конкурсе необходимо:

1) сфотографировать объект культурного наследия и выложить свою любимую фотографию, на которой изображен памятник истории и культуры, на своей странице в одной из социальных сетей, написать аннотацию к фото;
2) оставить ссылку на фото в комментариях под постом Комитета РТ по охране ОКН;
3) быть подписанным на страницы ведомства в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram.

Участие в конкурсе даст возможность:

– поддержать памятники архитектуры, которым нужна забота;
– узнать, какие объекты больше всего нравятся жителям Татарстана.

Результаты конкурса будут объявлены 18 апреля, в Международный день памятников. Победителя ждет подарок.

#комитет рт по охране объектов культурного наследия #фотоконкурс
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