Татарстанцам предлагают присоединиться к конкурсу по фотосъемке памятников культуры
Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия организует фотоконкурс #Сохранимнаследие для жителей республики, неравнодушных к сохранению исторических зданий.
Для участия в конкурсе необходимо:
1) сфотографировать объект культурного наследия и выложить свою любимую фотографию, на которой изображен памятник истории и культуры, на своей странице в одной из социальных сетей, написать аннотацию к фото;
2) оставить ссылку на фото в комментариях под постом Комитета РТ по охране ОКН;
3) быть подписанным на страницы ведомства в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram.
Участие в конкурсе даст возможность:
– поддержать памятники архитектуры, которым нужна забота;
– узнать, какие объекты больше всего нравятся жителям Татарстана.
Результаты конкурса будут объявлены 18 апреля, в Международный день памятников. Победителя ждет подарок.