Татарстанцам предлагают поучаствовать в опросе о влиянии птиц на городскую среду

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жители Татарстана могут высказать свое мнение о роли городских птиц в новом опросе Общественной палаты России. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Одни считают птиц естественной частью городской среды, другие – источником шума и неудобств.

Собранные ответы помогут сформировать рекомендации для органов власти по тому, как выстраивать политику в сфере взаимодействия с городской фауной. Пройти опрос можно по ссылке.