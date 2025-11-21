Татарстанцам предлагают поучаствовать в опросе о влиянии птиц на городскую среду
Жители Татарстана могут высказать свое мнение о роли городских птиц в новом опросе Общественной палаты России. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.
Одни считают птиц естественной частью городской среды, другие – источником шума и неудобств.
Собранные ответы помогут сформировать рекомендации для органов власти по тому, как выстраивать политику в сфере взаимодействия с городской фауной. Пройти опрос можно по ссылке.