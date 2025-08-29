news_header_top
Общество 29 августа 2025 18:10

Татарстанцам, получившим паспорта накануне Дня республики, подарили чак-чак

Накануне Дня Республики Татарстан 20 юных граждан получили первые паспорта в центре семьи «Казан». Мероприятие прошло с участием депутата Государственной думы Федерального собрания РФ VIII созыва от Татарстана, члена комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Ларионовой.

«В числе тех, кто получил паспорта, – кадеты школы-интерната имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Это ребята, которые готовятся служить Родине. Для них паспорт – особенный документ, символ причастности к великой стране», – рассказали в пресс-службе ЗАГСа Кабмина РТ.

Торжественную церемонию открыла начальник Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина. Паспорта вручали депутат Татьяна Ларионова, ведущий советник отдела Министерства по делам молодежи РТ Ольга Логинова и старший инспектор отдела полиции №7 «Гагаринский» УМВД России по Казани Мадина Камалиева.

Вручение паспортов

Фото: © Пресс-служба ЗАГС Кабмина РТ

Перед собравшимися выступил заслуженный артист Республики Татарстан Рустем Насыбуллин. Каждый участник торжественной церемонии получил в подарок чак-чак – сладкий символ гостеприимства и радушия.

Как отметила начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Эльвира Ахметова, получение паспорта – важное событие в жизни каждого человека, которое символизирует вступление во взрослую жизнь и приобретение новых прав и обязанностей.

«В преддверии праздника – Дня республики – торжество имеет особенно глубокий смысл, пронизанный патриотизмом. Пусть паспорт юного гражданина станет символом гордости за свою страну, любви к родному краю и стремления стать достойным гражданином нашего государства», – подчеркнула Ахметова.

