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Общество 8 февраля 2024 11:29

Татарстанцам покажут прозрачность тарифов на примере трех организаций сферы ЖКХ

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Татарстанцам покажут прозрачность тарифов на примере трех организаций сферы ЖКХ
Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Три пилотных предприятия в сфере ЖКХ, на примере которых будет показана прозрачность тарифов, будут определены в этом году в Татарстане. Об этом стало известно сегодня на первом заседании рабочего штаба Госкомитета РТ по тарифам по контролю за выполнением инвестиционных программ регулируемых организаций.

«Любой тариф состоит из четырех расходов — зарплата, налоги — обязательные платежи, закупки и соисполнители. Инвестиционные проекты будут находиться под жесточайшим контролем силовиков, что вторично, и вашим, что первично. Давайте определим три пилотных предприятия, на которых мы дадим пример того, как тариф, его структура себестоимости, могут быть абсолютно прозрачными и по зарплате, и по налогам — обязательным платежам, и по закупкам, и по исполнителям», — предложил на заседании генеральный директор Агентства по госзаказу РТ Яков Геллер, обращаясь к руководителю Госкомитета РТ по тарифам.

Председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев это предложение поддержал и выразил надежду, что желающие найдутся.

«Мы предоставим право выбора организациям. Думаю, что желающие найдутся, а если нет, то выберем сами», — отметил спикер.

Первое заседание рабочего штаба Госкомитета РТ по тарифам по контролю за выполнением инвестиционных программ регулируемых организаций прошло сегодня в Казани. Подобные встречи теперь будут проводиться каждый месяц.

#тарифы #ЖКХ #госкомитет рт по тарифам
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