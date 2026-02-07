Татарстанцам показали документы, связанные с утверждением герба республики

Сегодня, в День государственного герба РТ, Государственный Совет Татарстана опубликовал очередной выпуск проекта «История одного экспоната», посвященный утверждению этого символа республики.

В ролике показаны республиканский закон о госсимволах, свидетельство о регистрации герба РТ в геральдическом реестре России и постановление Верховного Совета РТ об утверждении положения о гербе от 7 февраля 1992 года, которые хранятся в музее Госсовета.

На видео председатель рабочей группы Конституционной комиссии по разработке и принятию флага и герба РТ – народный поэт Татарстана Ренат Харис рассказывает об истории создания герба.

Автором идеи герба стал доктор филологических наук Назым Ханзафаров, а художник-монументалист Риф Фахрутдинов воплотил его замысел в жизнь. В ролике их фотографию комментирует Мария Краснова, руководитель информационно-методического отдела организационного управления аппарата Госсовета РТ.

Ренат Харис также объясняет геральдический смысл отдельных элементов герба (поднятой правой лапы, круглого щита, который он держит, его крыльев).

«Государственный герб Татарстана наряду с другими госсимволами – флагом и гимном – стал объединяющим символом нашего многонационального народа. Этот атрибут государственной власти используется на бланках и печатях государственных органов, размещается в зданиях парламента, Правительства, министерств и ведомств, судов, используется во время официальных визитов. Именно с уважения к госсимволике начинается формирование патриотизма, любви к родному краю, республике, Отчизне», – заявили в пресс-службе ГС РТ.

Видео: пресс-служба Госсовета Татарстана.