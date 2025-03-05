Татарстанцам перечислили единое пособие на детей на 2,3 млрд рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Единое пособие в Татарстане получают родители 191 тыс. детей. Оно назначается семьям с доходами ниже регионального среднедушевого прожиточного минимума. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель Татарстанского отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ Эдуард Вафин.

«В Татарстане в 2025 году размеры пособия составляют до 14 621 рубля на ребенка и 16 430 рублей – для беременных. Сумма, которая в этом году уже направлена, составляет более 2,3 млрд рублей», – отметил спикер.

С начала 2025 года единое пособие получать стало еще удобнее. Теперь оно назначается в проактивном режиме на новорожденных при наличии выплат на старших детей. Кроме того, сроки выплат единого пособия на всех детей можно синхронизировать, подав одно заявление.