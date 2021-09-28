Татарстанцам ответят на вопросы об алиментах и общении с детьми

Вопросы по взысканию алиментов и порядку общения с детьми можно будет задать на приеме, который проведут 1 октября Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец и заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ – заместитель главного судебного пристава РТ Елена Варфоломеева. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в РТ.

Совместный прием граждан пройдет в пятницу с 10.30 до 12.30 в формате видеоконференции.

Записаться на прием можно по телефонам: 8(843)514-92-18, 8(843)514-92-20 и 8(843)514-92-21. Затем для участия в общении нужно будет прийти в указанное время в отделение судебных приставов по месту жительства.