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Татарстанцам ответят на вопросы о возврате и обмене товаров
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Завтра, 24 августа, в Татарстане пройдет прямая линия, в ходе которой жители республики смогут получить ответы на вопросы по защите потребительских прав, а именно о возврате и обмене товаров.
Прямая линия будет работать с 10.00 до 12.00. Звонки принимаются по телефону: +7(843)221-80-35.
На вопросы жителей ответят сотрудники Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ.
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