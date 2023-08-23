Татарстанцам ответят на вопросы о возврате и обмене товаров

Завтра, 24 августа, в Татарстане пройдет прямая линия, в ходе которой жители республики смогут получить ответы на вопросы по защите потребительских прав, а именно о возврате и обмене товаров.

Прямая линия будет работать с 10.00 до 12.00. Звонки принимаются по телефону: +7(843)221-80-35.

На вопросы жителей ответят сотрудники Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ.

