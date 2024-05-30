Татарстанцам ответили на жалобы о дороговизне сезонных ягод

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жителям Татарстана объяснили, почему в этом году подорожали сезонные ягоды. По словам местных граждан, их стоимость варьируется от 500 до 1,5 тыс. рублей, пишет ГТРК Татарстан.

В сравнении с 2023-м, цены стали дороже в 2 раза: клубника выросла в стоимости до 500-600 рублей, черешня — до 750, а голубика — до 1,5 тыс. рублей.

Продавцы, в свою очередь, во всем винят закупочные цены. По их словам, снизить цену они не могут, так как закупают ягоды по 480 рублей, а продают по 500 рублей.

Фермеры от себя добавляют: урожай в этом году будет плохой. Те грядки, которые укрывали, они зацвели, но те, что накрыть не успели – почернели и замерзли из-за настигших Татарстан заморозков.

Они подчеркнули, что на хозяйствах около 19 тыс. кустов, поэтому накрыть все просто физически не успели, учитывая, что мороз ударил стремительно.

Фермеры также отметили, что первые цветы клубники появились в начале мая. Если бы не холода, то спелые ягоды сняли бы уже сейчас. Теперь же придется ждать не меньше трех недель. Тогда же станет ясно, какой процент урожая фермеры в этом году потеряли.