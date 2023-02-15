Татарстанцам, отключившим тепло в квартирах, доначислят 9 млн рублей

Жителям многоквартирных домов Татарстана с индивидуальными приборами учета тепловой энергии, перекрывшими подачу тепла в квартиры, будет доначислено 9 млн рублей. Указанный перерасчет отражен в платежках за декабрь и январь, а также будет учтен в феврале 2023 года, сообщил начальник Государственной жилищной инспекции Татарстана – Главный государственный жилищный инспектор Сергей Крайнов на пресс-конференции в «Татар-информ».

«По всем многоквартирным домам управляющими организациями проведены доначисления собственникам. На сегодняшний день, перерасчет сделан на 9 млн рублей, но эта цифра будет больше, когда перерасчет сделают все управляющие компании», – сообщил Крайнов.

Спикер пояснил, что речь идет о начислении платы за тепловую энергию в многоквартирных домах, оборудованных индивидуальными приборами учета тепла. Это новые, современные дома, в которых есть так называемая лучевая разводка. Стояк системы отопления в таких домах проходит в подъезде, а в квартиры от него проложены трубы отопления. Таким образом, у собственников есть возможность регулировать подачу тепла в квартирах.

«Многие собственники решили, что это позволяет им не только регулировать тепло, а просто взять и перекрыть подачу отопления в квартиры. На моей практике много лет назад был случай, когда собственник квартиры решил перейти на индивидуальное отопление, написал заявление, подал документы, изолировал стояки, а индивидуальные приборы отопления не поставил. Зимой у него температура в квартире опускалась до 14-16 градусов», – рассказал Крайнов.

Он объяснил, что ограждающие конструкции многоквартирного дома имеют определенную теплоизоляцию, однако межквартирные и межкомнатные стены пропускают тепло. Поэтому владелец квартиры, о котором идет речь выше, получал тепло от соседей.

«У него было прохладно, но он жил вольготно», – заметил Сергей Крайнов.

Эта тема, по его словам, особенно актуальна при вводе нового жилья, когда собственники покупают квартиры, но не проживают в них. К примеру, вложили деньги в недвижимость на будущее, делают ремонт или же застройщик не продал все квартиры. «Они не хотят нести убытки, перекрывают отопление в квартирах и подают нулевые показатели по приборам учета», – пояснил спикер.

Согласно действующему постановлению, собственнику запрещено перекрывать отопление в квартирах. В таких случаях тепловая энергия, поступившая в многоквартирный дом, но не поступившая по вине граждан в их помещения, учитывается как потребленная в местах общего пользования.

«Нулевые показания потребления можно использовать только в том случае, если нет отопительных приборов. Во всех других случаях в квартирах многоквартирных домов должно быть потребление, отключать отопительные приборы нельзя», – подчеркнул руководитель Госжилинспекции Татарстана.

В результате подобных нарушений увеличивается плата за тепло у добросовестных потребителей. Получается, что они отапливают своим теплом квартиры соседей, констатировал Крайнов.

Всего по Татарстану насчитывается 460 домов, оборудованных индивидуальными приборами учета тепловой энергии. Они введены в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.