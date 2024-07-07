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Татарстанцам окажут бесплатную юрпомощь по вопросам защиты семей
Жители Татарстана смогут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты интересов семьи. Как сообщили в Минюсте РТ, «консультационная неделя» пройдет с 8 по 14 июля 2024 года.
Мероприятия проведут во всех районах республики. Они приурочены к Году семьи и Дню семьи, любви и верности в России.
Уточняется, что консультации окажут в определенных пунктах. Помощь можно получить по вопросам защиты семейных ценностей, соблюдения прав и интересов молодой семьи, прав детей, опеки и попечительства, а также детско-родительских отношений.
По всему Татарстану проведут круглые столы, семейные встречи с юристами, видеолектории профилактической направленности, тренинги, тематические игры, правовые часы и многое другое, следует из сообщения ведомства.
Подробнее о мероприятиях можно узнать на сайте Минюста РТ.
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