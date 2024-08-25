Татарстанцам окажут бесплатную юридическую помощь 28 августа

28 августа, в преддверии Дня республики, для татарстанцев проведут бесплатные юридические консультации. В Доме дружбы народов РТ специалисты ответят на вопросы по трудовому законодательству, медицинскому, пенсионному, социальному обеспечению и другие. Об этом сообщает организатор мероприятия — Минюст РТ.

Получить консультацию можно будет с 10.00 до 12.00. В мероприятии примут участие представители прокуратуры, территориальных органов федеральных и республиканских органов исполнительной власти, представители Госюрбюро, адвокат, нотариус.

В Минюсте Татарстана напомнили, что в День города и республики Раис РТ Рустам Минниханов поручил уделить особое внимание участникам и ветеранам спецоперации, а также членам их семей. Прием проводится без предварительной записи.