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СВО 1 марта 2025 14:41

Татарстанцам объявили, когда можно сдать охотничье ружье для бойцов СВО

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Благотворительный фонд «Zа мирное небо» вместе с Росгвардией объявили 4 и 6 марта новыми днями, когда можно сдать охотничьи ружья для бойцов СВО.

Именно это оружие сегодня в отличие от автоматов является особенно эффективным от дронов.

Процесс передачи ружья на улице Лазарева,16 в Управлении Росгвардии и снятие с учета занимает около 15 минут.

Приехать можно без предварительной записи со своим оружием, паспортом и разрешением на оружие. Также можно сдать патроны. Передать оружие можно определенному человеку, принимающему участие в СВО, или в определенную часть. После этого доверенные лица воинских частей приезжают и забирают оружие.

Как показала практика, из автомата сложно сбить БПЛА, потому что он стреляет кучно. Охотничье ружье же хоть и не имеет такую дальность, но сбить дрон из него реальнее, поскольку выстрел дробью или картечью охватывает большую площадь.

В связи с этим Министерство обороны РФ начало обеспечивать бойцов ружьями. За это время граждане передали более 670 стволов.

#бпла #помощь участникам СВО
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