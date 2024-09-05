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Татарстанцам объяснят, как воспользоваться гаражной амнистией
6 сентября в Татарстане организуют горячую линию, посвященную гаражной амнистии. Как правильно оформить гараж и земельный участок под ним, объяснят специалисты Управления Росреестра и Роскадастра по РТ.
Жители республики смогут проконсультироваться с экспертами ведомств с 10.00 до 12.00 по номеру 8 (843) 255-25-71. Ответы на наиболее распространенные вопросы позднее появятся на официальных ресурсах управления.
В Росреестре по РТ напомнили, что воспользоваться амнистией можно до 1 сентября 2026 года. Закон распространяется на государственные и муниципальные участки, на которых расположены гаражи. С начала действия закона этой возможностью уже воспользовались владельцы более 16 тысяч объектов.
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