Татарстанцам объяснили, как проходит перезаключение договоров на ТО газового оборудования

Перезаключение договоров на техническое обслуживание (ТО) газового оборудования в Татарстане проходит в плановом режиме, ажиотажа в абонентских пунктах нет. Об этом сообщил сегодня корреспонденту «Татар-информа» заместитель гендиректора по экономике и финансам ООО «Газпром трансгаз Казань» Руслан Фатхлисламов.

«Хочу всех заверить, что спешки и истерики в связи с перезаключением договоров нет. Никаких штрафов тоже нет, процесс протекает планомерно. Перезаключить договор можно до конца года, но все-таки лучше слишком не затягивать. ТО провидится один раз в год по графику», — пояснил он.

Спикер напомнил, что подать заявление в компанию на перезаключение договора можно по электронной почте, указанной на официальном сайте.

«Абонент присылает все необходимые сканы своих документов для перезаключения договоров. Наши специалисты эти документы обрабатывают и назначают время, когда нужно прийти в абонентский пункт», — уточнил Фатхлисламов.

Кроме того, по его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос возможности подписания документа электронной цифровой подписью на портале единого оператора газификации.