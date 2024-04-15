Татарстанцам объяснили, как принять участие в «Диктанте Победы»

Принять участие в международном историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы» смогут все желающие жители Татарстана. Для этого нужно заранее зарегистрироваться на официальном сайте акции — диктантпобеды.рф. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» региональный координатор партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«Необходимо найти в верхнем правом углу код регистрации, указать номер телефона или адрес электронной почты, нажать на кнопку "продолжить", а далее — ввести код, который поступил на указанный телефон или электронную почту. Обязательно нужно заполнить анкету, потому что если вы этого не сделаете, то узнать результат будет сложно, поскольку каждому участнику будет присвоен уникальный код», — сказала она.

«Диктант Победы» пройдет 26 апреля по всей России. Площадки проведения акции начнут работу в 10 утра. Сам диктант начнется в 12 часов дня. Его можно будет написать онлайн. Задания появятся на официальном сайте мероприятия в 12 часов — одновременно со стартом акции на очных площадках.

«Диктант Победы» проводится под эгидой партпроекта «Единой России» «Историческая память». Партнерами акции выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтёры Победы», а также министерства, ведомства, негосударственные и общественные организации, госкорпорации.