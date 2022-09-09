Татарстанцам объяснили, как добиться оплаты труда в сверхурочное время

Более 70% опрошенных сотрудников в России вынуждены периодически задерживаться на работе, и в половине случаев работодатель оставляет такие задержки без оплаты. Это время по закону должно оплачиваться, объясняет пресс-служба hh.ru.

«Термина "переработка" нет в законодательстве. Трудовой Кодекс РФ описывает дополнительные рабочие часы за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени в термин "сверхурочная работа". Если в компании используется суммированный учет рабочего времени, то переработкой считаются часы, отработанные помимо установленной в трудовом договоре нормы за учетный период», – сказано в сообщении.

Согласно Трудовому кодексу, привлекать к сверхурочной работе работодатели могут по ряду причин, но только с письменного согласия. Без письменного согласия к сверхурочным работам можно привлечь лишь в отдельных случаях, прописанных в законодательных актах, например, если работник нужен для предотвращения аварии или ее ликвидации.

Переработка оплачивается, если она произошла по инициативе работодателя. Если сотрудник самостоятельно принимает решение задержаться и закончить отчет или презентацию, то это не считается переработкой. Возможно, здесь имеет место неправильное управление рабочим временем, а не действительная необходимость задерживаться на работе. Также сверхурочная работа не оплачивается, если у работника в трудовом договоре есть условие о ненормированном рабочем дне.

К сверхурочной работе нельзя привлекать беременных, несовершеннолетних и сотрудников с ученическим договором. Некоторые категории работников – родителей детей до трех лет, многодетных, инвалидов можно привлекать, если они дали письменное согласие на переработку и у них нет противопоказаний по здоровью. При этом работодатель обязан ознакомить их с правом отказаться от сверхурочной занятости.

Работодатель обязан письменно уведомить сотрудника о переработке, получить письменное согласие, выпустить письменное распоряжение и ознакомить с ним работника. Он также должен вести учет отработанного времени и оплатить переработку в обычные зарплатные дни.

При этом первые два часа переработки оплачиваются как минимум по полуторной ставке, третий и последующие часы — как минимум по двойной ставке.

Чтобы добиться оплаты за переработку, специалисты рекомендуют написать заявление на имя работодателя с соответствующим требованием. Лучше всего написать его в двух экземплярах и на экземпляре компании попросить поставить отметку о принятии. Если последовал отказ в приеме требования, можно отправить его заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. Далее рекомендуется обратиться в профсоюз, трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. Скорее всего, потребуется доказать факт переработки. Для этого можно использовать показания свидетелей, пропускной системы или запись с камер видеонаблюдения.