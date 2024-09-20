Татарстанцам объяснили, как будут поступать выплаты за сообщения в «Народном инспекторе»

Илья Начвин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как получить выплаты, сообщив о нарушении ПДД в приложении «Народный инспектор», на пресс-конференции в «Татар-информе» объяснил первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

«Сегодня приложение присутствует во всех популярных маркетах – в RuStore, Google Play, App Store, то есть сегодня уже можно заходить и скачивать, либо можно обновить старое приложение. Для авторизации необходимо ввести логин и пароль от своих “Госуслуг”», - рассказал Илья Начвин.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Открывая приложение, пользователь видит главное окно с красной кнопкой для начала записи. Запись автоматически сохраняется в галерее телефона. Для фиксации места нарушения необходимо включить геоданные на смартфоне. В случае проблем с навигатором, координаты можно ввести вручную.

Значок в виде подарка указывает на категории нарушений, за которые полагаются выплаты.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Чтобы получить выплату, нужно указать номер телефона, к которому привязана банковская карта. В дальнейшем эти данные можно изменить», – рассказал он.

К заявлению можно прикрепить комментарий и контактную информацию. Затем заявление отправляется на проверку. Автоинспектор, изучив материалы, принимает решение о наличии нарушения. В случае подтверждения, выносится постановление о привлечении виновника к ответственности. После этого заявитель получает обещанное вознаграждение, пояснил Илья Начвин.