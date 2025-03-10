Татарстанцам назвали список необходимых вещей для бойцов СВО

Гуманитарный центр «Молодой Гвардии Единой России» РТ продолжает сбор дополнительной помощи для бойцов СВО. Собранный посылки молодогвардейцы передадут военнослужащим в зону спецоперации, военным госпиталям и жителям приграничных городов. Сбор осуществляется до 31 марта включительно, сообщает пресс-служба гвардии.

Список необходимых вещей:

Для военнослужащих:

Продукты питания с длительным сроком хранения (консервы, лапша быстрого приготовления, кофе, печенье и т.д.), средства личной гигиены, новая теплая одежда, портативные аккумуляторы, предметы первой необходимости, медицинские препараты и расходники, сетка рабица железная, газовые баллоны, стройматериалы (гвозди, шурупы, инструменты, уголки металлические, доски).

Для госпиталя:

Влажные салфетки, бинты гипсовые и обычные, салфетки медицинские, средства личной гигиены (памперсы, бумажная продукция и др.), жгуты кровоостанавливающие, зажигалки, пластыри, одежда (новая) и др.

Для пошива одежды и маскировочных сетей бойцам:

Ткань для постельного белья, спамбонд, ткань (крэш), флисовая ткань, металлизированная ткань.

Для печати необходимых моделей на 3D принтере:

Пластик для 3D принтера.

Напомним, что центр, где принимают гуманитарную помощь, находится в Казани (ул. Жуковского 12). Подробности можно уточнить по телефону +7 (987) 288-39-29 (Азим Арсланов). Гуманитарный центр «Молодой Гвардии Единой России» работает с 09:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.

Еще в данном центре каждый желающий может попробовать поплести маскировочные сети, изготовить окопные свечи, посмотреть процесс изготовления моделей на 3D принтере, а также посетить музей СВО.