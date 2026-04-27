Татарстанцам напомнили симптомы клещевого энцефалита и боррелиоза

В Республике Татарстан идет сезон клещевых инфекций. Об их симптомах рассказали сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Если вы сняли клеща сами и не отдали его на исследование, наблюдайте за состоянием здоровья в течение 21 дня. Симптомы могут появиться уже в первую неделю», – сказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По ее словам, первые признаки клещевого энцефалита очень похожи на грипп. Пострадавший испытывает:

общее недомогание;

повышение температуры тела;

головную боль;

ломоту.

«При боррелиозе на месте укуса появляется характерное пятно с покраснением – эритема. Болезнь может протекать легче, чем энцефалит, но она может привести к инвалидности», – отметила заместитель Главного санитарного врача РТ.

«При сборе анамнеза обязательно сообщите врачу, что вас кусал клещ. Конечно, лучше соблюсти все меры профилактики, а в случае присасывания принести клеща на исследование», – добавил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Если в снятом клеще не обнаружен возбудитель энцефалита или боррелиоза, пострадавший может быть спокоен. Если возбудитель энцефалита обнаружен, тогда нужно обязательно получить противоклещевой иммуноглобулин. Его введение эффективно в первые 72 часа после укуса. Если обнаруживается боррелиоз, нужно принять курс антибиотиков, рассказали врачи.

«Сразу после укуса не стоит сдавать кровь на инфекции. Анализ не покажет наличие боррелиоза или энцефалита – организм просто не успел выработать иммунный ответ», – отметила Любовь Авдонина.