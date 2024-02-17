Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстанцам напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма
За ложные сообщения о готовящихся террористических актах может грозить уголовная ответственность. Об этом напомнили в УФСБ России по РТ.
По данным ведомства, в последнее время в республике участились сообщения о готовящихся терактах с иностранных сервисов электронных почтовых ящиков в отношении жизненно важных объектов. Также увеличилось число телеграм-каналов с призывами к участию и проведению несанкционированных митингов и шествий на территории РТ.
Сотрудники УФСБ России по Татарстану призывают жителей региона не поддаваться на провокации, тщательно проверять и анализировать информацию, получаемую из различных источников, и сообщать в правоохранительные органы о подобного рода звонках.
Кроме того, в ведомстве напомнили жителям республики об ответственности за нарушение правил использования беспилотных летательных аппаратов на территории РТ.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников