Татарстанцам напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма

За ложные сообщения о готовящихся террористических актах может грозить уголовная ответственность. Об этом напомнили в УФСБ России по РТ.

По данным ведомства, в последнее время в республике участились сообщения о готовящихся терактах с иностранных сервисов электронных почтовых ящиков в отношении жизненно важных объектов. Также увеличилось число телеграм-каналов с призывами к участию и проведению несанкционированных митингов и шествий на территории РТ.

Сотрудники УФСБ России по Татарстану призывают жителей региона не поддаваться на провокации, тщательно проверять и анализировать информацию, получаемую из различных источников, и сообщать в правоохранительные органы о подобного рода звонках.

Кроме того, в ведомстве напомнили жителям республики об ответственности за нарушение правил использования беспилотных летательных аппаратов на территории РТ.