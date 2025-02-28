Татарстанцам напомнили о завершении сезона охоты на пушных зверей и кабана

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В Татарстане заканчивается сезон охоты на некоторых пушных животных и кабана. Об этом сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

Сезон завершается для охоты на лисицу, корсака, зайца-русака, ондатру, куницу, енотовидную собаку, бобра, рысь, белку и кабана.

Охотникам необходимо предоставить сведения о добыче охотничьих ресурсов в течение 20 дней после окончания сезона охоты по месту получения разрешения. При этом информацию о добыче кабана нужно сдать в течение 10 дней после добычи животного, а в случае отсутствия добычи – в течение 10 дней после окончания срока охоты.

В Госкомитете также предупредили, что за непредставление или несвоевременную подачу сведений об охоте гражданин лишается права на получение разрешения на добычу любого вида охотничьих ресурсов на год.