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Татарстанцам напомнили о завершении приема заявок на первый форум молодых блогеров
В эти выходные завершается заявочная кампания на Республиканский форум молодых блогеров «Со смыслом».
Как напомнили в пресс-службе Минмолодежи РТ, на форум приглашаются блогеры от 18 до 35 лет, проживающие в Татарстане. Проект будет интересен как начинающим блогерам, так и состоявшимся – в программе предусмотрена образовательная часть разного уровня.
Заявки на участие принимаются до 25 августа. Регистрацию можно пройти на сайте «Университет талантов».
Сам форум пройдет с 3 по 5 сентября в Молодежном центре «Волга» в Лаишевском районе. Организаторами форума выступают министерство по делам молодёжи Татарстана совместно с продюсерским центром «Инсайт Люди».
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