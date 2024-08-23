Татарстанцам напомнили о завершении приема заявок на первый форум молодых блогеров

Фото: Минмолодежи РТ

В эти выходные завершается заявочная кампания на Республиканский форум молодых блогеров «Со смыслом».

Как напомнили в пресс-службе Минмолодежи РТ, на форум приглашаются блогеры от 18 до 35 лет, проживающие в Татарстане. Проект будет интересен как начинающим блогерам, так и состоявшимся – в программе предусмотрена образовательная часть разного уровня.

Заявки на участие принимаются до 25 августа. Регистрацию можно пройти на сайте «Университет талантов».

Сам форум пройдет с 3 по 5 сентября в Молодежном центре «Волга» в Лаишевском районе. Организаторами форума выступают министерство по делам молодёжи Татарстана совместно с продюсерским центром «Инсайт Люди».