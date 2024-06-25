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Татарстанцам напомнили о запрете установки фасадных газопроводов в квартирах
В Татарстане часть собственников жилых квартир установили фасадные газопроводы внутри своего жилища, что запрещено законодательно. Нарушения в ходе проверок, организованных в рамках подготовки к следующему отопительному сезону, выявили сотрудники Государственной жилищной инспекции Татарстана.
«Собственники первых этажей возвели пристройки, да так, что фасадный газопровод оказался внутри их квартир. То есть доступа к общедомовой трубе у газовиков нет, а жильцы рискуют, захватив фасадную трубу», — пояснили в ведомстве.
Сейчас в Госжилинспекции готовят список домов, в которых живут нарушители. После этого уполномоченные органы направят им письма с требованием об устранении нарушений.
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