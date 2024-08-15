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Общество 15 августа 2024 23:01

Открыт сезон охоты на барсука — татарстанцам напомнили о запретах

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В Татарстане открыт сезон охоты на барсука. Добыча животных разрешена до 15 октября, уточнили в Госкомитете РТ по биологическим ресурсам.

В пресс-службе напомнили, что охотникам запрещено разрушать и раскапывать постоянные выводковые убежища. Исключением является частичная раскопка для оказания помощи охотничьей собаке в норе. После завершения охоты такие участки необходимо полностью засыпать грунтом.

Кроме того, под запретом применение ногозахватывающих удерживающих капканов со стальными дугами и петель, сетей и ловчих приспособлений из них, пневматического охотничьего оружия.

«При осуществлении любительской и спортивной охоты [запрещено] применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия калибром более 8 миллиметров», — добавили в комитете.

#Сезон охоты #госкомитет рт по биологическим ресурсам
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