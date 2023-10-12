Татарстанцам напомнили о возможности обучения в вузах ФСБ и о службе по контракту

Сотрудники УФСБ России по РТ напомнили татарстанцам о возможности получить высшее и среднее профессиональное образование в московской Академии ФСБ России и пограничных институтах ФСБ России в Москве, Калининграде, Кургане и Анапе, а также отборе на военную службу по контракту в пограничные органы ФСБ России.

В ведомстве отметили, что рассматриваются кандидаты с образованием не ниже среднего (полного) общего, не проходившие военную службу – в возрасте от 16 до 22 лет включительно, а также прошедшие военную службу по призыву или по контракту – до 24 лет включительно.

Стоит отметить, что те, кто уже имеют высшее образование, на обучение не принимаются.

В ведомстве рассказали об условиях поступления в вузы. Контракт заключается на период обучения и последующие 5 лет военной службы после получения образования.

В результате выпускнику выдается диплом о высшем (или среднем профессиональном) образовании государственного образца и присваивается воинское звание «лейтенант» («прапорщик»/«мичман»).

Стоит отметить, что обучение в вузах осуществляется на бесплатной основе. Кроме того, студенты получают денежное содержание в период обучения, достойную зарплату после начала службы, льготный стаж, льготную военную ипотеку и социальную защищенность сотрудника и членов его семьи.

За подробной информацией кандидатам необходимо обращаться: в Казани по номеру (843)231 46 91, в Набережных Челнах (8552) 79 12 00, в Альметьевске (8553) 45 66 44, в Нижнекамске по номеру (8555) 42 40 73.