Общество 28 декабря 2025 21:31

Татарстанцам напомнили о сроках хранения новогодних салатов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Роспотребнадзор по Татарстану предупредил жителей республики о рисках пищевых отравлений в новогодние праздники.

Специалисты напомнили о сроках хранения праздничных блюд: салаты без майонеза не стоит хранить более 12 часов, с майонезом – не более 6 часов, холодец можно хранить до 12 часов, а жареную или запеченную курицу – до 36 часов в холодильнике.

Кроме того, ведомство рекомендовало не переедать, покупать продукты только в проверенных местах и следить за их сроками годности. Важно соблюдать гигиену на кухне: мыть руки, овощи, фрукты и зелень, использовать разные доски для сырых и готовых продуктов, а также хранить блюда при правильной температуре.

#Роспотребнадзор по РТ #новогодние праздники #питание
