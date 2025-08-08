Татарстанцам напомнили о сроках получения разрешений на добычу охотничьих ресурсов

Госкомитет Татарстана по биоресурсам продолжает принимать заявления от победителей жеребьевки 2025 года на получение разрешений на охоту. Обратиться за документом необходимо до 14 августа включительно, сообщили в пресс-службе ведомства.

Тем, кто не успеет получить разрешение в срок, будет отказано в праве на охоту. Оно перейдет к участникам из резервного списка. Разрешения выдаются лично победителю или его представителю по доверенности.

Для оформления потребуются оригиналы охотничьего билета, квитанции об уплате госпошлины и сбора за пользование объектами животного мира. Представитель должен предъявить доверенность, паспорт и копии документов доверителя.

Стоимость сбора зависит от вида животного: например, за взрослого лося необходимо заплатить 1,5 тыс. рублей, за взрослую косулю или рысь – 450 рублей, а за барсука – 60 рублей. Все реквизиты и формы можно скачать на официальном сайте Госкомитета.

Дополнительную информацию можно получить по телефону отдела мониторинга животного мира: 8 (843) 211-70-78.